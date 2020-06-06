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2020-06-06T11:53
https://ria.ru/20200606/1572551197.html
Украинский экс-министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ
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РИА Новости

Украинский экс-министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ

03:48 06.06.2020 (обновлено: 11:53 06.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Юлия Тимошенко в 2008 году, когда была премьер-министром Украины, не дала движения реформе, которую пообещала МВФ, рассказал бывший министр развития экономики Тимофей Милованов в эфире канала "1+1".
Он подчеркнул, что после этого обмана Международный валютный фонд не верит Киеву и теперь теперь ставит условия, без выполнения которых невозможно получение кредита.
"Были времена, когда нам первый транш давали без условий. Когда это изменилось? Когда Юлия Владимировна Тимошенко была премьер-министром — обещала одно, зашли деньги — кинула Международный валютный фонд, откатив ту реформу, которую обещала, и после этого нам больше не доверяют", — сказал Милованов.
Экс-министр добавил, что для Украины есть две "простые идеологии", которые не связаны с "Востоком и Западом" или "Россией и Европой".
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"Или мы будем развиваться и становиться частью глобального общества, Украиной — страной, которую уважают, которая является сильной, которая строит свою экономику. Или мы будем продолжать быть страной, которая всех кидает, проводит реструктуризацию, не выполняет свои обязательства", — заключил политик.
Для получения очередного транша от МВФ Украина должна выполнить ряд условий, в том числе принять два закона — о рынке земли, отменяющий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, и о банковском регулировании, который не позволит возвращать банки их бывшим владельцам. Эти законы президент Владимир Зеленский уже подписал. Теперь фонд обсуждает с Киевом новую программу кредитования.
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Тимофей МиловановСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныМВФВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоКиевУкраинаВ мире
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