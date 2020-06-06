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2020-06-06T12:25
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Страны Залива обсуждают новую инициативу решения конфликта вокруг Катара
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РИА Новости

Страны Залива обсуждают новую инициативу решения конфликта вокруг Катара

02:41 06.06.2020 (обновлено: 12:25 06.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКатар
Катар
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Катар. Архивное фото
ДОХА, 6 июн — РИА Новости. Страны Персидского залива рассматривают новую инициативу по урегулированию конфликта между Катаром и его соседями и снятию блокады эмирата, которая продлилась три года, сообщил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

"В настоящее время предложена новая инициатива по решению кризиса, атмосфера положительная в отношении ее, и мы рассчитываем, что она приведет к каким-то шагам", — отметил глава МИД.

По его словам, диалог, начавшийся в конце прошлого года с Саудовской Аравией, был положительным, но прекратился по неизвестным Дохе причинам.
"Мы открыты для диалога, и, кто бы ни сделал шаг, мы продвигаемся навстречу на десять шагов при условии серьезного и честного отношения. Государство Катар всегда призывало к цивилизованному диалогу с соседями, основанному на равенстве, уважении суверенитета, международном праве и невмешательстве во внутренние дела. Это наши позиции, которые не изменились и не изменятся, и мы рассчитываем на то, что однажды в диалоге примут участие установившие блокаду страны", — добавил катарский министр.
Аль-Тани подчеркнул, что Катар привержен единству Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который объединяет шесть государств региона, несмотря на конфликт с соседями и отрицательное влияние блокады на репутацию совета.
Три года назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет прекратили дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, они установили его транспортную блокаду и разорвали с ним всякие связи. Катар опроверг обвинения, заявив, что претензии вызваны завистью к его экономическим успехам.
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
18 мая, 08:00
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Саудовская АравияДохаКатарБахрейнВ мире
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