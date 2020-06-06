Страны Залива обсуждают новую инициативу решения конфликта вокруг Катара

"В настоящее время предложена новая инициатива по решению кризиса, атмосфера положительная в отношении ее, и мы рассчитываем, что она приведет к каким-то шагам", — отметил глава МИД.

"Мы открыты для диалога, и, кто бы ни сделал шаг, мы продвигаемся навстречу на десять шагов при условии серьезного и честного отношения. Государство Катар всегда призывало к цивилизованному диалогу с соседями, основанному на равенстве, уважении суверенитета, международном праве и невмешательстве во внутренние дела. Это наши позиции, которые не изменились и не изменятся, и мы рассчитываем на то, что однажды в диалоге примут участие установившие блокаду страны", — добавил катарский министр.