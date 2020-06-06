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Туризм
2020-06-06T03:21
https://ria.ru/20200606/1572550497.html
Туроператоры оценили решение передать Ростуризм в подчинение кабмину
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571968822_0:72:2993:1756_1036x0_80_0_0_74dd72f7c666343bb4ebd02143a649a1.jpg
РИА Новости

Туроператоры оценили решение передать Ростуризм в подчинение кабмину

01:31 06.06.2020 (обновлено: 03:21 06.06.2020)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует лебедей на пляже в Евпатории
Девушка фотографирует лебедей на пляже в Евпатории
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российский туристический бизнес приветствует решение о передаче Федерального агентства по туризму (Ростуризм) от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о передаче Ростуризма от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами.

"Отрасль горячо приветствует это решение. Мы считаем его правильным и очень важным для дальнейшего развития отрасли", — сказала собеседник агентства.

Ломидзе пояснила, что таким образом выражается "признание значимости отрасли для экономики страны".
В сентябре 2018 года Ростуризм был передан от министерства культуры в ведение министерства экономического развития.
Россия, Санкт-Петербург
4 июня, 08:00Туризм
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ТуризмМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Владимир Путин
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