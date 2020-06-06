Ученый сравнил выход на плато по коронавирусу в России и других странах

По мнению ученого, страна вышла на плато, "может быть, не очень быстро" по сравнению с другими государствами из-за некоторых факторов, которые способствовали распространению инфекции. Так, в феврале и марте российские туристы выезжали за границу, несмотря на имевшуюся информацию о начале пандемии. Кроме того, на распространение коронавируса повлияли "срывы режима" самоизоляции, когда в начале мая люди массово выезжали на шашлыки.