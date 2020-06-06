Ученый сравнил выход на плато по коронавирусу в России и других странах

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев в интервью телеканалу "360" сравнил ситуацию с выходом на плато в России и других странах.
Он подчеркнул, что выход на плато стал возможным благодаря принятым мерам.
"В первую очередь, это перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция, закрытие всех больших сборищ", — сказал Зуев.
По мнению ученого, страна вышла на плато, "может быть, не очень быстро" по сравнению с другими государствами из-за некоторых факторов, которые способствовали распространению инфекции. Так, в феврале и марте российские туристы выезжали за границу, несмотря на имевшуюся информацию о начале пандемии. Кроме того, на распространение коронавируса повлияли "срывы режима" самоизоляции, когда в начале мая люди массово выезжали на шашлыки.
Также, считает Зуев, инфекция разносилась из-за передвижения людей по самой России, обладающей огромной территорией.
Очаги заболевания COVID-19 продолжают возникать в отдельных регионах страны и сейчас, однако их быстро "погасят" силами десанта врачей, заключил ученый.
В пятницу официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что пандемия коронавирусной инфекции в России достигла плато.
В России общее число заразившихся достигло 450 тысяч, порядка 212 тысяч из них излечились, более 5,5 тысячи скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.