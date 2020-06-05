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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T15:34
https://ria.ru/20200605/1572515090.html
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

13:04 05.06.2020 (обновлено: 15:34 05.06.2020)
100392
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 5 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
"Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения", — сказала она.
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По ее словам, одной из ключевых мер является соблюдение социальной дистанции.
"Когда кто-то планирует провести массовое мероприятие, мы не говорим, что это делать нельзя. Мы говорим, что необходимо провести оценку рисков, проработайте, что вы можете сделать безопасно, чтобы предотвратить передачу вируса", — сказала она, отвечая на вопрос, будет ли Москва, по мнению ВОЗ, в состоянии снять ограничения для проведения парада Победы 24 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВОЗ
Популярные комментарии
ВОЗ рулит Миром. Как скажут люди контролирующие ВОЗ, так и будет. Достигли плато,значит так и есть. Скажет слезли,значит слезли. А сколько людей умерло от гриппа за зимы 19,18,17 годов ? Дайте сравнительную оценку с короной зимы 20 года.
5 июня, 13:55
Александр Рассказов
19220112
Вот ВОЗ заявила, что голосовать по поправкам безопасно?!  Только вот этой организации веры нет! Ну совсем... 
5 июня, 15:13
Юрий Баженов
901003
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