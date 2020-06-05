В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

ЖЕНЕВА, 5 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
"Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения", — сказала она.
По ее словам, одной из ключевых мер является соблюдение социальной дистанции.
"Когда кто-то планирует провести массовое мероприятие, мы не говорим, что это делать нельзя. Мы говорим, что необходимо провести оценку рисков, проработайте, что вы можете сделать безопасно, чтобы предотвратить передачу вируса", — сказала она, отвечая на вопрос, будет ли Москва, по мнению ВОЗ, в состоянии снять ограничения для проведения парада Победы 24 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.