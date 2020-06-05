В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

"Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения", — сказала она.