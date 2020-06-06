Певица Наталья Штурм рассказала о шоке от смерти Юлии Норкиной

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Певица и писательница Наталья Штурм призналась в беседе с газетой "Московский Комсомолец", что ее шокировала смерть радиоведущей Юлии Норкиной.
Ранее ее друг Евгений Спицин рассказал, что Норкина умерла от инфаркта. По его словам, в последнее время журналистка переживала из-за пандемии и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.
"Юлия — удивительное явление в нашей телевизионной журналистике. Просто невероятная женщина", — заявила Штурм.
Артистка отмечает, что от радиоведущей исходила невероятная энергетика. По ее словам, Норкина умела четко и профессионально формулировать мысли и выступала по остросоциальным темам. Она обладала довольно жестким характером, но всегда отстаивала правду.
"Для меня было честью сниматься с ней в одном эфире", — подчеркнула певица.
Журналистке, супруге телеведущего Андрея Норкина, было 52 года. Она вела программы на радио и телевидении. Прощание состоится 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино.