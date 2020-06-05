Друг назвал причину смерти Юлии Норкиной

По его словам, в последнее время журналистка переживала из-за пандемии и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.

"Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти", — заявил Спицин.

Ранее о смерти Норкиной от инфаркта также сообщил источник радиостанции "Говорит Москва".