Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-05T20:42
https://ria.ru/20200605/1572545384.html
Друг назвал причину смерти Юлии Норкиной
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572513230_0:6:960:546_1036x0_80_0_0_335250551c0da731fa1cf19722eb2bab.jpg
РИА Новости

Друг назвал причину смерти Юлии Норкиной

20:40 05.06.2020 (обновлено: 20:42 05.06.2020)
113314
© КП/Владимир ВеленгуринЮлия Норкина
Юлия Норкина
© КП/Владимир Веленгурин
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Радиоведущая Юлия Норкина умерла от инфаркта, рассказал "Комсомольской правде" ее друг Евгений Спицин.
По его словам, в последнее время журналистка переживала из-за пандемии и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.
"Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти", — заявил Спицин.
Ранее о смерти Норкиной от инфаркта также сообщил источник радиостанции "Говорит Москва".
Журналистке, супруге телеведущего Андрея Норкина, было 52 года. Она вела программы на радио и телевидении. Прощание состоится 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино.
118134552183
Обсудить 10
КультураЮлия НоркинаШоу-бизнесАндрей Норкин
Популярные комментарии
Андрею - мужества. Силы духа.
5 июня, 22:31
vveselchaku.ne
2300100
Земля пухом... Косвенная жертва ковида... А сколько таких будет?! Мне рассказали что некий бизнесмен из-за карантина и больших убытков запил и в пьяном угаре выпал из балкона... Ведь тоже неучтенная жертва пандемии получается.
5 июня, 21:35
Александр К.
1000705
Рекомендуем
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Юлия Норкина
Певица Наталья Штурм рассказала о шоке от смерти Юлии Норкиной
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Юлия Норкина
Умерла журналистка Юлия Норкина
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Венесуэла переходит к работе в режиме "неделя через неделю"
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
Лента новостейМолния