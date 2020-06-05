Друг назвал причину смерти Юлии Норкиной

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Радиоведущая Юлия Норкина умерла от инфаркта, рассказал "Комсомольской правде" ее друг Евгений Спицин.
По его словам, в последнее время журналистка переживала из-за пандемии и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.
"Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти", — заявил Спицин.
Ранее о смерти Норкиной от инфаркта также сообщил источник радиостанции "Говорит Москва".
Журналистке, супруге телеведущего Андрея Норкина, было 52 года. Она вела программы на радио и телевидении. Прощание состоится 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино.