Туристов выгнали из Венеции за купание в Гранд-канале

"Двое мужчин разделись возле моста Риальто, оставив там свои вещи. Они прыгнули в воду и поплыли, пересекая Гранд-канал, — рассказал представитель полиции. — Они были оштрафованы на 350 евро каждый, и им пришлось временно покинуть город".