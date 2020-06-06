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Туризм
2020-06-06T18:04
https://ria.ru/20200606/1572544943.html
Туристов выгнали из Венеции за купание в Гранд-канале
https://cdn23.img.ria.ru/images/36447/62/364476242_0:137:3069:1863_1036x0_80_0_0_c23fd2779ed0b322f39a963956843a48.jpg
РИА Новости

Туристов выгнали из Венеции за купание в Гранд-канале

11:17 06.06.2020 (обновлено: 18:04 06.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкСамый древний мост в Венеции через Гранд-канал - Мост Риальто
Самый древний мост в Венеции через Гранд-канал - Мост Риальто
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Венеции двух немецких туристов, которые купались в Гранд-канале, оштрафовали и выгнали из города, сообщает CNN.
"Двое мужчин разделись возле моста Риальто, оставив там свои вещи. Они прыгнули в воду и поплыли, пересекая Гранд-канал, — рассказал представитель полиции. — Они были оштрафованы на 350 евро каждый, и им пришлось временно покинуть город".
Этот штраф является стандартным наказанием за плавание в знаменитых каналах Венеции и не связан с ограничениями из-за коронавируса.
Туристов выгнали из Венеции в соответствии с положением, которое позволяет властям удалить человека из города для поддержания общественного порядка.
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