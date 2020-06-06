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Туризм
2020-06-06T09:29
https://ria.ru/20200606/1572534010.html
В ЮАР на видео сняли смертельную схватку змеи и варана
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572535222_0:1:1477:831_1036x0_80_0_0_cb18fde87e9cc56902c2cc90822e0128.jpg
РИА Новости

В ЮАР на видео сняли смертельную схватку змеи и варана

02:45 06.06.2020 (обновлено: 09:29 06.06.2020)
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© Kruger SightingsСхватки змеи и ящерицы
Схватки змеи и ящерицы
© Kruger Sightings
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В национальном парке Крюгера в ЮАР туристы сняли на видео смертельную схватку двух рептилий — песчаной змеи и молодого варана. Ролик размещен на странице заповедника в соцсети.
Менеджер отеля Кристи Деланж рассказывает, что сидела на крыльце здания, когда заметила, как змея напала на молодого варана. Сначала она пыталась задушить добычу, но ящерице удалось отбиться.
Рептилии около двух часов катались по земле, не отпуская друг друга. Но варан выдохся, и змее удалось вцепиться ему в шею. Затем победитель приступил к трапезе, целиком заглотив добычу. "Варан был достаточно крупный, и змея будет сыта им несколько недель", — сказала Кристи.
Она отметила, что обычно туристы приезжают в парк понаблюдать за более крупными животными — львами, слонами. "Но и жизнь мелких может быть захватывающим зрелищем", — отметила автор ролика.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмЮАР
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