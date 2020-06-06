Карибские острова Теркс и Кайкос откроются для туристов 22 июня

Белый пляж в Теркс и Кайкос на Карибском море

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Карибские острова Теркс и Кайкос откроются после карантина для туристов 22 июня, Карибские острова Теркс и Кайкос откроются после карантина для туристов 22 июня, сообщает Travel and Leisure.

Британская заморская территория, состоящая из четырех десятков небольших островов, планирует принимать гостей по новым правилам, рассказала директор Совета по туризму Памела Юинг.

"Мы с нетерпением и радостью открываем наши границы для путешественников. Еще мы делаем все, чтобы их пребывание на островах было безопасным", — отметила она.

По данным совета по туризму, авиакомпании США, Канады и Европы подтвердили, что возобновят перелеты на острова в конце июня. При этом порт для приема круизных лайнеров будет закрыт до 31 августа.

По данным Университета Джона Хопкинса, здесь зарегистрировано только 12 подтвержденных случаев COVID-19. Власти закрыли границы в марте. Сейчас там действует комендантский час, и в общественных местах необходимо носить маски. Предприятия розничной торговли планируется открыть 5 июня, а рестораны – 6 июня.