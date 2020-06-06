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Туризм
2020-06-06T00:36
https://ria.ru/20200606/1572507722.html
В США отель предлагает медовый месяц мечты парам, поженившимся в пандемию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569820068_0:156:3087:1892_1036x0_80_0_0_1872f941cf7c9e4e7c8c6c5319b6d5b4.jpg
РИА Новости

В США отель предлагает медовый месяц мечты парам, поженившимся в пандемию

00:36 06.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМолодожены во дворце бракосочетания №1 в Москве
Молодожены во дворце бракосочетания №1 в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Курортный СПА-отель в Палм-Бич предлагает роскошный подарок парам, поженившимся в пандемию, сообщает Travel and Leisure.
Парам, которые во время карантина не стали отменять бракосочетание и грустят, что тщательно спланированная церемония не состоялась, курорт предлагает шанс выиграть идеальный медовый месяц на семь ночей.
Чтобы стать участником конкурса, надо до 30 июня подать заявку, рассказав историю проведения свадьбы, приложить видео и фотографии. Их увидят пользователи интернета.
Та пара, за которую проголосует наибольшее число людей, получит приз.

"Это лучше, чем тостер, — шутят представители отеля. – За свадебный подарок в виде проживания в отеле молодоженам пришлось бы отдать около семи тысяч долларов. Но победителям платить не придется".

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