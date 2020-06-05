В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ ) Кирилл Дмитриев . Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (

"Клинические испытания позволяют считать нам этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире", — рассказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным

Лекарство поступит в медучреждения 11 июня. Сейчас его испытывают, чтобы использовать на амбулаторной основе.

Дмитриев также отметил, что благодаря интересу других государств поставленные первоначально планы по объемам производства могут возрасти почти в три раза.

"Спрос, а мы видим уже запросы из десяти других стран, может нас пододвинуть к тому, чтобы производить до двух миллионов курсов в год", — сказал он.

Инвестиции и сотрудничество

По словам Дмитриева, иностранные партнеры РФПИ готовы продолжать инвестировать в Россию, так как, в отличие от других, страна смогла избежать худших сценариев развития пандемии.

"Они видят, что Россия настроена на партнерство, и мы обсуждаем и совместное производство препаратов, и работу по вакцине. И это очень отличает Россию от многих других стран, которые пытаются изолироваться и не работать с партнерами, поэтому они все отмечают такой партнерский настрой", — сказал он.

Кроме того, подчеркнул глава фонда, зарубежные коллеги видят, что российский рынок находится в хорошем состоянии. Они ознакомились с планом по восстановлению экономики и оценивают его крайне положительно, заключил он.

Ситуация с коронавирусом в России

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1" призвал не расслабляться и-за ситуации с COVID-19. Он рассказал, что сейчас в российских медучреждениях находятся более 126 тысяч пациентов с COVID-19 или с подозрением на него. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 3460 человек, это число в последнее время незначительно увеличилось.

Также министр заявил, что обязательно сделает себе прививку от коронавируса, когда появится вакцина.

"Я от гриппа делаю обязательно. Надо сказать, что это действительно помогает реже болеть. Потому что график не позволяет относиться к собственному здоровью где-то так немножко пренебрежительно. И поэтому нужно вакцинироваться", — сказал он.

Мурашко выразил надежду, что вакцина будет в равной степени доступна для всех государств.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,5 миллиона человек, свыше 387 тысяч умерли. В России выявили почти 450 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,5 тысячи человек умерли, свыше 212 тысяч выздоровели.