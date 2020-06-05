Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании пропавшей школьницы

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение 25-летнему жителю Красноярского края в убийстве и изнасиловании школьницы, которая была найдена мертвой в заброшенном колодце, сообщается на сайте СК РФ.
Вечером 30 мая в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края 12-летняя девочка со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров, младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время встревоженные родители начали поиски. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело. В понедельник региональный ГСУСК сообщил, что девочка была найдена убитой в заброшенном пожарном колодце на юге Красноярского края. В тот же день следователи задержали подозреваемого, мужчина в ходе допроса дал признательные показания.
"Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений... "изнасилование малолетней"... "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней" и... "убийство малолетней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи также завели дело в отношении должностных лиц центра соцобслуживания населения по статье "халатность".
"По предварительной версии следствия, работники центра, зная, что семья погибшей девочки была признана находящейся в социально опасном состоянии, не должным образом и несвоевременно исполнили свои обязанности по проведению профилактической работы, что послужило причиной совершения особо тяжкого преступления в отношении ребенка", - подчеркивается в сообщении.