2020-06-05T22:44
2020-06-05T22:43
https://ria.ru/20200605/1572548361.html
Съемки с воздуха: устранение последствия разлива топлива под Норильском
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РИА Новости
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РИА Новости
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Съемки с воздуха: устранение последствия разлива топлива под Норильском
МЧС показало с воздуха работу специалистов, устраняющих последствия разлива топлива под Норильском.
2020-06-05T22:44
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=1192045&type=mp4
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Съемки с воздуха: устранение последствия разлива топлива под Норильском
МЧС показало с воздуха работу специалистов, устраняющих последствия разлива топлива под Норильском.
На Норильской ТЭЦ-3 из-за повреждения резервуара произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Часть попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила около 180 тысяч квадратных метров.