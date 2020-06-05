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2020-06-05T22:43
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Съемки с воздуха: устранение последствия разлива топлива под Норильском
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РИА Новости
Съемки с воздуха: устранение последствия разлива топлива под Норильском
МЧС показало с воздуха работу специалистов, устраняющих последствия разлива топлива под Норильском.
2020-06-05T22:44
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=1192045&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572548190_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_81a63ada237012bc7767e04dc89a2f8e.jpg
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PT1M27S

Съемки с воздуха: устранение последствия разлива топлива под Норильском

22:44 05.06.2020
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МЧС показало с воздуха работу специалистов, устраняющих последствия разлива топлива под Норильском.
На Норильской ТЭЦ-3 из-за повреждения резервуара произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Часть попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила около 180 тысяч квадратных метров.
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Новости - ЭкологияВидеоПроисшествия
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