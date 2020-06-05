Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T22:29
https://ria.ru/20200605/1572548155.html
Росприроднадзор проверит крупные предприятия на риски экологических ЧП
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572514932_0:94:1800:1107_1036x0_80_0_0_c96451ce4c37cb99d8cca3b923eb710b.jpg
РИА Новости

Росприроднадзор проверит крупные предприятия на риски экологических ЧП

22:29 05.06.2020
332
© Фото : Официальный сайт Министерства транспорта РФСпециалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
© Фото : Официальный сайт Министерства транспорта РФ
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора до конца года проверят крупные промышленные предприятия на возможные риски возникновения экологического ЧП, заявила глава ведомства Светлана Радионова.
Ранее поручение проверить промышленные предприятия на экологические риски и соответствие экологическим нормам дал президент России Владимир Путин. Причиной этого поручения стал разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:08
Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧС в Норильске
"На сегодняшний день мы сформируем список предприятий и обратимся в правительство, попросим дать их поручение в рамках 294-го федерального закона. Мы можем выйти на проверочные мероприятия после поручения правительства. Мы обратимся к курирующему вице-премьеру (Виктории Абрамченко - ред.) и после того, как она согласует нам список предприятий, мы выйдем на них. Каждая проверка будет занимать 20 рабочих дней… Я думаю, что мы будем проверять все предприятия до конца года", - сказала Радионова в эфире телеканала "Россия 24".
Как уточнила Радионова, список компаний будет сформирован на следующей неделе, во вторник.
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Вчера, 14:33
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
310001
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеВиктория АбрамченкоСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Владимир ПутинНорильскОбщество
Рекомендуем
Устранение последствия разлива топлива под Норильском
Съемки с воздуха: устранение последствия разлива топлива под Норильском
Виды Тамбова
Тамбовская область снова возглавила общественный экологический рейтинг
Президент России Владимир Путин
Путин: поправки к Конституции дадут нам чувствовать себя цивилизованными
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Глава Росприроднадзора рассказала о расчете ущерба от ЧП в Норильске
Страница Facebook
Facebook начал выборочно маркировать страницы государственных СМИ
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил внести изменения в природоохранное законодательство
Ургант высмеял чиновников после ЧС в Норильске
Ургант высмеял чиновников, "узнавших из соцсетей" о ЧП в Норильске
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Посольство России ответило на предложение Госдепа уйти с Ближнего Востока
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Северо-Осетинском психинтернате выявили 32 случая коронавируса
Военнослужащие Ливийской национальной армии
В ЛНА объяснили, почему отступили из города Тархуна
Лондон
Лондон может уступить в вопросе пошлин ЕС, сообщает СМИ
Генеральный директор, председатель правления АО РВК Александр Повалко
РВК продолжит реализацию своих инициатив
Военнослужащие США во время акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город "группу людей"
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19
08:54Венесуэла переходит к работе в режиме "неделя через неделю"
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
Лента новостейМолния