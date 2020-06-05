Росприроднадзор проверит крупные предприятия на риски экологических ЧП

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора до конца года проверят крупные промышленные предприятия на возможные риски возникновения экологического ЧП, заявила глава ведомства Светлана Радионова.
Ранее поручение проверить промышленные предприятия на экологические риски и соответствие экологическим нормам дал президент России Владимир Путин. Причиной этого поручения стал разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
"На сегодняшний день мы сформируем список предприятий и обратимся в правительство, попросим дать их поручение в рамках 294-го федерального закона. Мы можем выйти на проверочные мероприятия после поручения правительства. Мы обратимся к курирующему вице-премьеру (Виктории Абрамченко - ред.) и после того, как она согласует нам список предприятий, мы выйдем на них. Каждая проверка будет занимать 20 рабочих дней… Я думаю, что мы будем проверять все предприятия до конца года", - сказала Радионова в эфире телеканала "Россия 24".
Как уточнила Радионова, список компаний будет сформирован на следующей неделе, во вторник.