Из Бейрута вылетел вывозной рейс с россиянами

БЕЙРУТ, 5 июн - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" вывезла очередную группу россиян из Бейрута в Москву, рейс вылетал из Эр-Рияда, передает корреспондент РИА Новости.
Первый рейс из Бейрута в Москву после закрытия международного аэропорта имени Рафика Харири в связи с пандемией коронавируса осуществила ливанская авиакомпания МЕА 8 мая. Тогда вернуться на родину смогли более 20 российских граждан. Второй рейс по согласованию российской и ливанской сторонами был осуществлен в конце мая из Бейрута в Краснодар.
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