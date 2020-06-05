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2020-06-05T21:48
https://ria.ru/20200605/1572547361.html
Из Бейрута вылетел вывозной рейс с россиянами
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РИА Новости

Из Бейрута вылетел вывозной рейс с россиянами

21:48 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 5 июн - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" вывезла очередную группу россиян из Бейрута в Москву, рейс вылетал из Эр-Рияда, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет российской авиакомпании прибыл из Эр-Рияда в ливанскую столицу в пятницу. На рейс в Бейруте зарегистрировались 14 человек.
Первый рейс из Бейрута в Москву после закрытия международного аэропорта имени Рафика Харири в связи с пандемией коронавируса осуществила ливанская авиакомпания МЕА 8 мая. Тогда вернуться на родину смогли более 20 российских граждан. Второй рейс по согласованию российской и ливанской сторонами был осуществлен в конце мая из Бейрута в Краснодар.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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