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2020-06-05T21:16
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Twitter заблокировал видео Трампа о протестах
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РИА Новости

Twitter заблокировал видео Трампа о протестах

21:16 05.06.2020
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© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File PhotoЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File Photo
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Социальная сеть Twitter заблокировала видео предвыборного штаба президента США Дональда Трампа о протестах, сославшись на нарушение авторских прав.
Вместо видео в аккаунте @TeamTrump стало появляться предупреждение, что пост удален в ответ на запрос собственника авторских прав.
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Видео еще сохранилось на аккаунтах штаба в YouTube, Facebook и Instagram. На нем показаны портреты погибшего от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда и мирные протесты.
Юрист Сэм Кулак заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что жалобу на твит штаба Трампа подал он. При этом юрист отказался назвать, от имени какого правообладателя подана жалоба.
Компания Twitter ранее скрыла один из твитов Трампа, сославшись на то, что он может разжигать насилие. Трамп резко отреагировал на это и даже угрожал закрыть Twitter. Трамп также подписал указ, который направлен на то, чтобы редакционные решения соцсетей не имели иммунитета от судебного преследования по искам о клевете.
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