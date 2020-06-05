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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T21:16
https://ria.ru/20200605/1572546581.html
Мурашко призвал "не расслабляться" в ситуации с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

Мурашко призвал "не расслабляться" в ситуации с коронавирусом

21:16 05.06.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории "Инвитро" проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Расслабляться из-за ситуации с COVID-19 пока не стоит, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде в эфире канала "Россия 1".
"Однозначно нет", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос: "Расслабляться не стоит?"
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоОбщество
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