Мурашко призвал "не расслабляться" в ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Расслабляться из-за ситуации с COVID-19 пока не стоит, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде в эфире канала "Россия 1".
"Однозначно нет", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос: "Расслабляться не стоит?"
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.