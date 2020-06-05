Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T21:02
https://ria.ru/20200605/1572546320.html
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в Дагестане
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571866379_0:7:1833:1038_1036x0_80_0_0_0485a742747b40e86136eb9f47b4f421.jpg
РИА Новости

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в Дагестане

21:02 05.06.2020
654
© РИА Новости / МЧС РФ Сотрудник МЧС РФ проводит санитарную обработку в в Республике Дагестан
 Сотрудник МЧС РФ проводит санитарную обработку в в Республике Дагестан
© РИА Новости / МЧС РФ
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Дагестане значительно поменялась в лучшую сторону, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"На слуху была Республика Дагестан. Сегодня ситуация поменялась значительно в лучшую сторону", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, в каких регионах сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
460001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоРеспублика ДагестанОбщество
Рекомендуем
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Инфекционист из Дагестана Абдулхалик Алиев о пациентах с COVID-19
Врач из Дагестана рассказал о борьбе за пациентов с коронавирусом
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Минздрав рассказал о количестве пациентов с COVID-19 в медучреждениях
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко призвал сделать вакцину от коронавируса доступной всем странам
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
Мурашко призвал "не расслабляться" в ситуации с коронавирусом
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение
Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
Мурашко заявил, что сделает прививку от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19
08:54Венесуэла переходит к работе в режиме "неделя через неделю"
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
Лента новостейМолния