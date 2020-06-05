Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в Дагестане

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Дагестане значительно поменялась в лучшую сторону, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"На слуху была Республика Дагестан. Сегодня ситуация поменялась значительно в лучшую сторону", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, в каких регионах сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.
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