Из Парижа вылетел третий вывозной рейс с россиянами

ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Третий вывозной рейс для россиян, застрявших во Третий вывозной рейс для россиян, застрявших во Франции из-за эпидемии коронавируса , вылетел вечером в пятницу из парижского аэропорта имени Шарля де Голля - Руасси в Москву

Рейс SU2459 выполняет авиакомпания " Аэрофлот ". Он вылетел из Парижа в 19.25 местного времени.

"Улетели 143 пассажира: 139 россиян, два гражданина Франции, один гражданин Бельгии и один гражданин Украины. Ещё более 40 пассажиров по разным причинам на рейс не явились", - сказал РИА Новости представитель посольства РФ Антон Токовинин.

Первый рейс из Парижа в Санкт-Петербург и Москву вылетел 19 мая, ещё один борт по маршруту Париж-Москва вылетел 29 мая.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.