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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T21:00
https://ria.ru/20200605/1572546276.html
Из Парижа вылетел третий вывозной рейс с россиянами
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РИА Новости

Из Парижа вылетел третий вывозной рейс с россиянами

21:00 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Третий вывозной рейс для россиян, застрявших во Франции из-за эпидемии коронавируса, вылетел вечером в пятницу из парижского аэропорта имени Шарля де Голля - Руасси в Москву.
Рейс SU2459 выполняет авиакомпания "Аэрофлот". Он вылетел из Парижа в 19.25 местного времени.
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"Улетели 143 пассажира: 139 россиян, два гражданина Франции, один гражданин Бельгии и один гражданин Украины. Ещё более 40 пассажиров по разным причинам на рейс не явились", - сказал РИА Новости представитель посольства РФ Антон Токовинин.
Первый рейс из Парижа в Санкт-Петербург и Москву вылетел 19 мая, ещё один борт по маршруту Париж-Москва вылетел 29 мая.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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