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2020-06-05T20:43
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Миннеаполис запретит полиции использовать удушающие приемы
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РИА Новости

Миннеаполис запретит полиции использовать удушающие приемы

20:42 05.06.2020 (обновлено: 20:43 05.06.2020)
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© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Штат Миннеаполис после гибели афроамериканца Джорджа Флойда запретит полиции использовать удушающие приемы, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на предложения управления штата по правам человека, которые намерен одобрить городской совет.
Кроме того, от полицейских потребуют сообщать о любых случаях насилия против граждан со стороны их коллег и вмешиваться в подобные ситуации, чтобы остановить насилие. Если они это не сделают, их ждут серьезные дисциплинарные меры.
Также на любое использование полицией дубинок, слезоточивого газа, резиновых пуль или светошумовых гранат будет требоваться санкция шефа полиции, уточняет агентство.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
Кадры смертельного задержания полицейскими Джорджа Флойда
1 июня, 16:43
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