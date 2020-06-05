В Белгородской области откроют парки и летние кафе

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Власти Власти Белгородской области с 6 июня вводят ряд послаблений введенного из-за COVID-19 режима ограничений, в частности, в регионе откроются парки, летние кафе, музеи и стадионы, сообщило областное правительство.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко в пятницу подписал соответствующее постановление.

"Согласно указу, с 6 июня в регионе открываются летние кафе, парки, скверы и рекреационные зоны, в том числе динопарк и зоопарк, музеи, выставочные залы и библиотеки, микрофинансовые организации, спортивные площадки на свежем воздухе и стадионы, но только для индивидуальных занятий", - говорится в сообщении.

Также постановление регламентирует летнюю приемную кампанию в вузах региона. Она пройдет в дистанционном формате — выпускники будут подавать документы в электронном виде, без личного присутствия в университете.

"Формат проведения дополнительных вступительных экзаменов и творческих конкурсов вузы будут выбирать самостоятельно — это будет регламентироваться отдельным локальным актом. Пока их проведение запланировано на июль-август. Точное решение вузы примут в зависимости от эпидемической обстановки", - сообщают власти.

По данным на 5 июня, в регионе 2695 заболевших, из них выздоровели 1106 человек. Скончались 25 человек, при этом три из них, женщины старше 65 лет – в минувшие сутки.