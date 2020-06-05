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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T20:42
https://ria.ru/20200605/1572545452.html
В Белгородской области откроют парки и летние кафе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569336249_0:260:2903:1892_1036x0_80_0_0_3c54adc89f125351e4819c611bb1ff4f.jpg
РИА Новости

В Белгородской области откроют парки и летние кафе

20:42 05.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛетняя терраса ресторана "Краснодар" временно закрыта в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в опустевшем парке "Краснодар"
Летняя терраса ресторана Краснодар временно закрыта в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в опустевшем парке Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Власти Белгородской области с 6 июня вводят ряд послаблений введенного из-за COVID-19 режима ограничений, в частности, в регионе откроются парки, летние кафе, музеи и стадионы, сообщило областное правительство.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко в пятницу подписал соответствующее постановление.
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"Согласно указу, с 6 июня в регионе открываются летние кафе, парки, скверы и рекреационные зоны, в том числе динопарк и зоопарк, музеи, выставочные залы и библиотеки, микрофинансовые организации, спортивные площадки на свежем воздухе и стадионы, но только для индивидуальных занятий", - говорится в сообщении.
Также постановление регламентирует летнюю приемную кампанию в вузах региона. Она пройдет в дистанционном формате — выпускники будут подавать документы в электронном виде, без личного присутствия в университете.
"Формат проведения дополнительных вступительных экзаменов и творческих конкурсов вузы будут выбирать самостоятельно — это будет регламентироваться отдельным локальным актом. Пока их проведение запланировано на июль-август. Точное решение вузы примут в зависимости от эпидемической обстановки", - сообщают власти.
По данным на 5 июня, в регионе 2695 заболевших, из них выздоровели 1106 человек. Скончались 25 человек, при этом три из них, женщины старше 65 лет – в минувшие сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений СавченкоБелгородская областьОбщество
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