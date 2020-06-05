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2020-06-05T23:40
https://ria.ru/20200605/1572545410.html
Пушков прокомментировал заявление Германии о пошлинах на газ из США
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572009708_0:38:1401:826_1036x0_80_0_0_d9e9e5f0490320ff0375513e6ed9b056.jpg
РИА Новости

Пушков прокомментировал заявление Германии о пошлинах на газ из США

20:40 05.06.2020 (обновлено: 23:40 05.06.2020)
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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтЗона берегового пересечения вблизи Любмина, Германия. Март 2020 года
Зона берегового пересечения вблизи Любмина, Германия. Март 2020 года
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Отношения Вашингтона и Берлина могут ухудшиться еще сильнее, заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст обвинил США в посягательстве на суверенитет Германии из-за давления на "Северный поток — 2". Политик также предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ.
Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, Германия
Вчера, 18:39
В Госдуме оценили заявление Германии о пошлинах на американский газ
"Это еще не санкции, но уже ответная мера. Вероятно еще большее ухудшение отношений между Трампом и Меркель. Тут американская коса, похоже, все же нашла на германский камень", — написал парламентарий в Twitter.
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, вводивший ограничительные меры против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2". В частности, из-за них остановила работы швейцарская Allseas, осуществлявшая прокладку газопровода.
В России в ответ заявили, что могут завершить проект самостоятельно, например, используя трубоукладчик "Академик Черский". Судно уже прибыло в Германию.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
4 июня, 23:20
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
255183119
Обсудить 4
РоссияКлаус ЭрнстСеверный поток — 2Алексей ПушковГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Что-то Меркель осмелела. Даже когда открылось что США прослушивает ее телефон ни чего не говорили а тут нате. Скорее всего это ширма для нас.
5 июня, 21:43
ddekayt
802103
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