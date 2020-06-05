В Пензенской области почти сто человек вылечились от COVID-19

САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Еще почти 100 человек выписаны в пятницу после излечения от коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших в регионе выросло до 2354, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 96 человек. Итого выздоровевших - 2354", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 2759 случаев коронавируса. Скончались 26 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.