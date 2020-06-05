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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T20:19
https://ria.ru/20200605/1572544767.html
В Пензенской области почти сто человек вылечились от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

В Пензенской области почти сто человек вылечились от COVID-19

20:19 05.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Еще почти 100 человек выписаны в пятницу после излечения от коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших в регионе выросло до 2354, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 96 человек. Итого выздоровевших - 2354", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 2759 случаев коронавируса. Скончались 26 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПензенская областьОбщество
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