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2020-06-05T20:14
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Эксперты ООН призвали США бороться с "расистским террором"
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РИА Новости

Эксперты ООН призвали США бороться с "расистским террором"

20:14 05.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в оцеплении в Миннеаполисе после ареста протестующих
Сотрудники полиции в оцеплении в Миннеаполисе после ареста протестующих
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Группа независимых экспертов ООН в области прав человека призвала США провести независимые расследования всех случаев чрезмерного применения силы со стороны полиции, связанных с расизмом. Об этом говорится в заявлении, подписанном 28 экспертами и опубликованном в пятницу.
В документе содержится призыв к властям США принять решительные меры по борьбе с расовыми предрассудками в системе уголовного правосудия страны. По их мнению, в США процветает "режим линчевания" и "расистский террор".
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Заявление подписали, в том числе, спецдокладчик СПЧ ООН по свободе СМИ Дэвид Кей, спецдокладчик по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар и спецдокладчик по вопросам свободы собраний Оливье де Шуттер.
"Мы решительно осуждаем убийства Амо Арбери, Бренны Тейлор и Джорджа Флойда и призываем к системным реформам и правосудию. Учитывая сложившуюся в США ситуацию безнаказанности за расовое насилие такого рода, у чернокожих людей есть все основания опасаться за свою жизнь", - говорится в заявлении.
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Эксперты также выразили озабоченность в связи с реакцией полиции США на протесты, в частности речь идет о насилии со стороны представителей охраны правопорядка, незаконных арестах и задержаниях демонстрантов и журналистов. Использование слезоточивого газа против мирных манифестантов, по мнению независимых экспертов, также вызывает вопросы в области соблюдения права.
"Заявления правительства США, подстрекающие и угрожающие насилием в отношении протестующих, резко контрастируют с призывами к снисхождению и пониманию, с которыми правительство выступило после в основном белых протестов против ограничений, введённых в связи с COVID-19 на предоставление ряда услуг, в том числе парикмахерских..." - отмечается в заявлении.
Эксперты полагают, что убийства безоружных афроамериканцев полицейскими являются лишь верхушкой айсберга двойных стандартов на основе расизма в американской системе правопорядка.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаООНСШАВ мире
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