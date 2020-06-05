Эксперты ООН призвали США бороться с "расистским террором"

ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Группа независимых экспертов ООН в области прав человека призвала Группа независимых экспертов ООН в области прав человека призвала США провести независимые расследования всех случаев чрезмерного применения силы со стороны полиции, связанных с расизмом. Об этом говорится в заявлении, подписанном 28 экспертами и опубликованном в пятницу.

В документе содержится призыв к властям США принять решительные меры по борьбе с расовыми предрассудками в системе уголовного правосудия страны. По их мнению, в США процветает "режим линчевания" и "расистский террор".

Заявление подписали, в том числе, спецдокладчик СПЧ ООН по свободе СМИ Дэвид Кей, спецдокладчик по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар и спецдокладчик по вопросам свободы собраний Оливье де Шуттер.

"Мы решительно осуждаем убийства Амо Арбери, Бренны Тейлор и Джорджа Флойда и призываем к системным реформам и правосудию. Учитывая сложившуюся в США ситуацию безнаказанности за расовое насилие такого рода, у чернокожих людей есть все основания опасаться за свою жизнь", - говорится в заявлении.

Эксперты также выразили озабоченность в связи с реакцией полиции США на протесты, в частности речь идет о насилии со стороны представителей охраны правопорядка, незаконных арестах и задержаниях демонстрантов и журналистов. Использование слезоточивого газа против мирных манифестантов, по мнению независимых экспертов, также вызывает вопросы в области соблюдения права.

"Заявления правительства США, подстрекающие и угрожающие насилием в отношении протестующих, резко контрастируют с призывами к снисхождению и пониманию, с которыми правительство выступило после в основном белых протестов против ограничений, введённых в связи с COVID-19 на предоставление ряда услуг, в том числе парикмахерских..." - отмечается в заявлении.