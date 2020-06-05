Минкомсвязь запустила посвященный голосованию раздел на портале госуслуг

"Также в личных кабинетах более 80 миллионов пользователей доступны цифровые сервисы, открытые Минкомсвязью России специально для участников голосования", - говорится в сообщении. В частности, с помощью портала можно авторизоваться для участия в дистанционном голосовании, подать заявление об участии в голосовании на дому, а также заранее подать заявление для личного участия в голосовании на любом участке на территории РФ.