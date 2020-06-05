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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-05T20:00
https://ria.ru/20200605/1572544181.html
Минкомсвязь запустила посвященный голосованию раздел на портале госуслуг
https://cdn23.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_c9f7dba29ada2375011d1ad6d19fb30e.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь запустила посвященный голосованию раздел на портале госуслуг

19:59 05.06.2020 (обновлено: 20:00 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специальный раздел, посвящённый общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ, доступен на портале госуслуг, сообщает Минкомсвязь РФ.
"Также в личных кабинетах более 80 миллионов пользователей доступны цифровые сервисы, открытые Минкомсвязью России специально для участников голосования", - говорится в сообщении. В частности, с помощью портала можно авторизоваться для участия в дистанционном голосовании, подать заявление об участии в голосовании на дому, а также заранее подать заявление для личного участия в голосовании на любом участке на территории РФ.
Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. "Пользователи портала с подтвержденной учетной записью на госуслугах и постоянной регистрацией в пилотных субъектах смогут принять участие в общероссийском голосовании дистанционно в электронном формате. При этом избиратели должны быть сопоставлены со списком избирателей в ЦИК России. Для участия в дистанционном голосовании нужно подать заявление через портал госуслуг", - поясняют в ведомстве.
Кроме того, в личных кабинетах пользователей можно отозвать заявление по голосованию, если поменялись планы или возникли непредвиденные обстоятельства. В специальном разделе также размещена актуальная информация с адресом избирательного участка и интерактивная карта его месторасположения, контакты избирательной комиссии, а также сервисы информирования о голосовании, факте подачи заявлений и результатах его обработки.
Инна Святенко на пресс-конференции в агентстве РИА Новости
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)ЦИК РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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