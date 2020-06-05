Минкомсвязь запустила посвященный голосованию раздел на портале госуслуг

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специальный раздел, посвящённый общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ, доступен на портале госуслуг, сообщает Минкомсвязь РФ.
"Также в личных кабинетах более 80 миллионов пользователей доступны цифровые сервисы, открытые Минкомсвязью России специально для участников голосования", - говорится в сообщении. В частности, с помощью портала можно авторизоваться для участия в дистанционном голосовании, подать заявление об участии в голосовании на дому, а также заранее подать заявление для личного участия в голосовании на любом участке на территории РФ.
Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. "Пользователи портала с подтвержденной учетной записью на госуслугах и постоянной регистрацией в пилотных субъектах смогут принять участие в общероссийском голосовании дистанционно в электронном формате. При этом избиратели должны быть сопоставлены со списком избирателей в ЦИК России. Для участия в дистанционном голосовании нужно подать заявление через портал госуслуг", - поясняют в ведомстве.
Кроме того, в личных кабинетах пользователей можно отозвать заявление по голосованию, если поменялись планы или возникли непредвиденные обстоятельства. В специальном разделе также размещена актуальная информация с адресом избирательного участка и интерактивная карта его месторасположения, контакты избирательной комиссии, а также сервисы информирования о голосовании, факте подачи заявлений и результатах его обработки.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.