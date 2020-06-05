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2020-06-05T19:56
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В ООН призвали провести скорейшую встречу ближневосточного квартета
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РИА Новости

В ООН призвали провести скорейшую встречу ближневосточного квартета

19:56 05.06.2020
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© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
ООН, 5 июн – РИА Новости. В ООН выступают за проведение встречи ближневосточного квартета в ближайшее время, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы все бы выиграли от проведения встречи квартета в ближайшее время", - сказал Дюжаррик.
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Помпео прокомментировал выход Палестины из соглашений с США и Израилем
В ближневосточный квартет входят Россия, ЕС, США и ООН.
Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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Стефан ДюжаррикМахмуд АббасИерусалимООНВосточный ИерусалимСШАВ мире
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