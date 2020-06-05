Кличко намерен баллотироваться в мэры Киева от партии "УДАР"

"Я почитал в СМИ заявление партии "Европейская солидарность" о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И буду выдвигаться в мэры от партии "УДАР Виталия Кличко". А также поведу команду "УДАР" на местных выборах, в частности - в Киевсовет", - написал он в пятницу в Telegram.