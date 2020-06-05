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2020-06-05T19:56
https://ria.ru/20200605/1572543919.html
Кличко намерен баллотироваться в мэры Киева от партии "УДАР"
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РИА Новости

Кличко намерен баллотироваться в мэры Киева от партии "УДАР"

19:56 05.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться в мэры столицы от партии "УДАР", которую он возглавляет, а не от политсилы экс-президента Украины Петра Порошенко.
Ранее депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что партия предлагает Кличко возглавить список партии на выборах в Киевсовет осенью и готова поддержать его кандидатуру на пост мэра украинской столицы.
"Я почитал в СМИ заявление партии "Европейская солидарность" о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И буду выдвигаться в мэры от партии "УДАР Виталия Кличко". А также поведу команду "УДАР" на местных выборах, в частности - в Киевсовет", - написал он в пятницу в Telegram.
Мэр добавил, что ради защиты интересов местного самоуправления и граждан партия готова "сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно".
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Ситуация на УкраинеЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Виталий КличкоКиевУкраинаВ мире
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