Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T19:43
https://ria.ru/20200605/1572543448.html
Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки на 930
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569178980_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_87d4ff4bef806b16b65f012509c1b894.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки на 930

19:42 05.06.2020 (обновлено: 19:43 05.06.2020)
509
© РИА НовостиСитуация в Турции в связи COVID-19
Ситуация в Турции в связи COVID-19
© РИА Новости
АНКАРА, 5 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 930, скончались 18 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это наименьший суточный показатель смертей от коронавируса с конца марта.
"Сегодня выявлены 930 новых случаев, всего заразившихся - 168 340. Мы потеряли сегодня 18 пациентов, всего умерших - 4648. Вылечились сегодня 1622 пациента, всего - 133 400", - написал Коджа в Twitter.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
311000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТурцияВ мире
Рекомендуем
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Медицинские работники и пациент в миланской больнице Поликлинико
Число случаев COVID-19 в Италии выросло на 518
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки почти на тысячу
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Флаг Турции
В 15 провинциях Турции введут комендантский час на выходные
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Ситуация в Стамбуле в связи с коронавирусом
Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки на 867
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение
Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам
Дезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле
Эрдоган отменил введение комендантского часа в выходные
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
Лента новостейМолния