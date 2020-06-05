Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки на 930

АНКАРА, 5 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 930, скончались 18 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это наименьший суточный показатель смертей от коронавируса с конца марта.
"Сегодня выявлены 930 новых случаев, всего заразившихся - 168 340. Мы потеряли сегодня 18 пациентов, всего умерших - 4648. Вылечились сегодня 1622 пациента, всего - 133 400", - написал Коджа в Twitter.
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