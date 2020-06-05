Непродовольственные магазины в Петербурге возобновят работу с 8 июня

"С 8 июня 2020 года разрешается работа объектов розничной торговли (за исключением объектов, находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров) с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и с отдельным уличным входом при условии одновременного присутствия посетителей в количестве не более одного человека на четыре квадратных метра и закрытых примерочных зон", - сказано в сообщении.