Непродовольственные магазины в Петербурге возобновят работу с 8 июня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Непродовольственные магазины, за исключением тех, что находятся в торговых центрах, возобновят работу с 8 июня в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городской администрации.
"С 8 июня 2020 года разрешается работа объектов розничной торговли (за исключением объектов, находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров) с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и с отдельным уличным входом при условии одновременного присутствия посетителей в количестве не более одного человека на четыре квадратных метра и закрытых примерочных зон", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, также власти разрешают работу организаций-застройщиков, объектов розничной торговли автомобилями по предварительной записи.
Розничная торговля машинами разрешена при условии отказа от тестовых поездок, регулярной дезинфекции. Возобновившие деятельность предприниматели обязаны обеспечить безопасность клиентов и пользоваться масками и перчатками.
По данным городского оперштаба, на пятницу в Петербурге подтверждено 17 822 случая коронавируса, прирост за сутки составил 378 случаев. Выздоровели 7076 человек, скончался 291.
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