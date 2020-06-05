Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T19:36
https://ria.ru/20200605/1572543277.html
Непродовольственные магазины в Петербурге возобновят работу с 8 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

Непродовольственные магазины в Петербурге возобновят работу с 8 июня

19:35 05.06.2020 (обновлено: 19:36 05.06.2020)
12991
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Непродовольственные магазины, за исключением тех, что находятся в торговых центрах, возобновят работу с 8 июня в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городской администрации.
"С 8 июня 2020 года разрешается работа объектов розничной торговли (за исключением объектов, находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров) с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и с отдельным уличным входом при условии одновременного присутствия посетителей в количестве не более одного человека на четыре квадратных метра и закрытых примерочных зон", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, также власти разрешают работу организаций-застройщиков, объектов розничной торговли автомобилями по предварительной записи.
Розничная торговля машинами разрешена при условии отказа от тестовых поездок, регулярной дезинфекции. Возобновившие деятельность предприниматели обязаны обеспечить безопасность клиентов и пользоваться масками и перчатками.
По данным городского оперштаба, на пятницу в Петербурге подтверждено 17 822 случая коронавируса, прирост за сутки составил 378 случаев. Выздоровели 7076 человек, скончался 291.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2440201
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Игровые автоматы в казино
В Москве закрыли около 30 нелегальных игорных заведений
Протесты перед Белым домом в США
Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Юлия Норкина
Друг назвал причину смерти Юлии Норкиной
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, Германия
В Госдуме оценили заявление Германии о пошлинах на американский газ
Зона берегового пересечения вблизи Любмина, Германия. Март 2020 года
Пушков прокомментировал заявление Германии о пошлинах на газ из США
Утечка нефтепродуктов
На Ямале произошел несанкционированный слив нефтепродуктов в почву
Актер Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов: интеллигент за маской простофили
Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда
Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян предупредили о новых "сюрпризах" коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
Лента новостейМолния