Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с папой Римским

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с папой Римским Франциском ситуацию в Донбассе , в ходе разговора он обратился за помощью в освобождении заключенных на неподконтрольной Киеву территории региона, а также украинцев в России, сообщила в пятницу пресс-служба украинского президента.

"Президент проинформировал его святейшество о ситуации с безопасностью в Донбассе и обратился к Святому Престолу с просьбой о помощи в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в оккупированном Крыму и в России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, понтифик поблагодарил Зеленского за его стремление к мирному урегулированию в Донбассе.

Кроме того, Франциск сообщил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива, которого итальянский суд признал виновным в убийстве журналиста Андреа Роккелли в Донбассе.

Вместе с тем стороны обсудили кризисную ситуацию в мире, которая сложилась из-за пандемии коронавируса COVID-19. Также они поговорили о двустороннем сотрудничестве в гуманитарной сфере. Были достигнуты договоренности укрепить взаимодействие в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды.