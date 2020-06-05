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2020-06-05T19:31
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Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с папой Римским
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РИА Новости

Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с папой Римским

19:31 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с папой Римским Франциском ситуацию в Донбассе, в ходе разговора он обратился за помощью в освобождении заключенных на неподконтрольной Киеву территории региона, а также украинцев в России, сообщила в пятницу пресс-служба украинского президента.
"Президент проинформировал его святейшество о ситуации с безопасностью в Донбассе и обратился к Святому Престолу с просьбой о помощи в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в оккупированном Крыму и в России", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, понтифик поблагодарил Зеленского за его стремление к мирному урегулированию в Донбассе.
Кроме того, Франциск сообщил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива, которого итальянский суд признал виновным в убийстве журналиста Андреа Роккелли в Донбассе.
Вместе с тем стороны обсудили кризисную ситуацию в мире, которая сложилась из-за пандемии коронавируса COVID-19. Также они поговорили о двустороннем сотрудничестве в гуманитарной сфере. Были достигнуты договоренности укрепить взаимодействие в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды.
Первый в этом году обмен между Киевом и с ЛНР и ДНР состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР – 20.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеПапа РимскийДонбассАндреа РоккеллиЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Лучше бы он обсудил с Одессой - Мамой, чем с чуждым Папой.
5 июня, 19:37
Козьма ПРУТКОВ.
1100000
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