На Байконуре четыре человека выздоровели от коронавируса

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Четверо заболевших коронавирусом в городе Байконур выздоровели, сообщается на сайте городской администрации.
"Всего на отчетную дату с нарастающим итогом выздоровело четыре пациента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в госпитале находятся пять заболевших, еще один лечится амбулаторно.
Все случаи COVID-19 на Байконуре завозные. Трое заболевших прибыли самолетом из Москвы, один приехал автотранспортом, еще шесть случаев выявлено у вахтовиков, вернувшихся из вахтовых поселков Атырауской области Казахстана.
Ранее сообщалось о семи заболевших на Байконуре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.