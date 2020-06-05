Число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк выросло на 42

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В штате Нью-Йорк зарегистрировали за прошедшие сутки наименьшее число жертв COVID-19 с начала эпидемии, сообщил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.
"У нас наименьшее число смертей от COVID-19 c начала эпидемии - 42... восемь недель назад было 800 человек в день", - заявил Куомо.
Сутками ранее было зарегистрировано 52 смерти.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.