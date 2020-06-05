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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T19:15
https://ria.ru/20200605/1572542499.html
Число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк выросло на 42
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571499325_0:0:2857:1608_1036x0_80_0_0_d990607d2f9bdf463ce963a16c891b57.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк выросло на 42

19:14 05.06.2020 (обновлено: 19:15 05.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в международном аэропорту Шереметьево
Медицинские работники в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В штате Нью-Йорк зарегистрировали за прошедшие сутки наименьшее число жертв COVID-19 с начала эпидемии, сообщил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.
"У нас наименьшее число смертей от COVID-19 c начала эпидемии - 42... восемь недель назад было 800 человек в день", - заявил Куомо.
Сутками ранее было зарегистрировано 52 смерти.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоНью-Йорк (штат)В мире
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