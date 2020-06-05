Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев

"Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется площадь "Жизни черных тоже в счет", - написала Боузер в Twitter.
The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b— Mayor Muriel Bowser #StayHomeDC (@MayorBowser) June 5, 2020
Она приложила видео, на котором устанавливают новый дорожный указатель на месте многодневных протестов перед Белым домом.
Беспорядки произошли в Вашингтоне в минувшие выходные, в понедельник протестующих разогнали, а президент Дональд Трамп посетил место беспорядков, за что был раскритикован в СМИ. С тех пор в городе не было крупных волнений, ежедневные протесты проходят мирно.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.