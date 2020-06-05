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2020-06-05T19:13
https://ria.ru/20200605/1572542321.html
Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572541392_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_714775adb4dc9b7f348a7e9c709059b1.jpg
РИА Новости

Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев

19:13 05.06.2020
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщила в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.
"Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется площадь "Жизни черных тоже в счет", - написала Боузер в Twitter.
Она приложила видео, на котором устанавливают новый дорожный указатель на месте многодневных протестов перед Белым домом.
Беспорядки произошли в Вашингтоне в минувшие выходные, в понедельник протестующих разогнали, а президент Дональд Трамп посетил место беспорядков, за что был раскритикован в СМИ. С тех пор в городе не было крупных волнений, ежедневные протесты проходят мирно.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
Участники акции протеста в Вашингтоне
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Джордж ФлойдДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
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Белый дом в Чёрный переименовать пора.
5 июня, 19:59
Ю.Юрий .
1540000
Не только переименуют, но и перекрасят , а то и ,вообще, спалят ко всем чертям.
5 июня, 20:02
lleodan63
790000
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