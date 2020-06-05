Ярославская область 8 июня начнет первый этап снятия ограничений

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Первый этап снятия ограничений по COVID-19 стартует в Первый этап снятия ограничений по COVID-19 стартует в Ярославской области 8 июня, в частности, в регионе можно будет проводить спортивные соревнования без присутствия зрителей, а в некоторых районах откроются общественные бани, заявил губернатор Дмитрий Миронов в пятницу.

"Готовы перейти к первому этапу снятия ограничений. Наши показатели - коэффициент распространения инфекции, доля свободных коек, охват тестированием - позволяют сделать первые послабления", - написал Миронов на своей странице в социальной сети Facebook.

С 8 июня начнут работать, в частности, непродовольственные магазины с отдельным входом, площадью не более 400 квадратных метров, откроются ярмарки, мастерские по пошиву одежды и обуви. Турагентства и туроператоры смогут бронировать места в гостиницах и санаторно-курортных организациях, но исключительно для командировочных, подчеркнул глава региона.

"Можно будет открыть бани, но только в тех районах, где относительно благополучная эпидситуация, начать тренировки сборным командам профессиональных спортивных клубов и проводить соревнования профессиональных спортивных лиг без присутствия зрителей (с разрешения федераций)", - написал он.

© Предоставлено пресс-службой правительства Ярославской области План снятия ограничений в Ярославской области © Предоставлено пресс-службой правительства Ярославской области План снятия ограничений в Ярославской области

МФЦ с понедельника будут оказывать все услуги, но, как и прежде, по предварительной записи. Детские сады пока останутся в режиме дежурных групп: полное их открытие произойдет не раньше июля, отметил губернатор.

"Возобновление работы организаций возможно при главном условии – неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Наша цель - удержать ситуацию и создать условия для новых послаблений. Надо двигаться к привычной жизни. Думаю, это наша общая цель. Достичь ее сможем только вместе, при ответственном отношении каждого", - подчеркнул Миронов.

Согласно статистике на 5 июня, в Ярославской области с начала пандемии коронавирусом заразился 3501 человек, из них более тысячи человек выздоровели, 15 пациентов скончались.