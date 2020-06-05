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Ярославская область
Ярославская область
2020-06-05T19:14
https://ria.ru/20200605/1572541614.html
Ярославская область 8 июня начнет первый этап снятия ограничений
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РИА Новости

Ярославская область 8 июня начнет первый этап снятия ограничений

18:59 05.06.2020 (обновлено: 19:14 05.06.2020)
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© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкВид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря
Вид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря
© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Первый этап снятия ограничений по COVID-19 стартует в Ярославской области 8 июня, в частности, в регионе можно будет проводить спортивные соревнования без присутствия зрителей, а в некоторых районах откроются общественные бани, заявил губернатор Дмитрий Миронов в пятницу.
"Готовы перейти к первому этапу снятия ограничений. Наши показатели - коэффициент распространения инфекции, доля свободных коек, охват тестированием - позволяют сделать первые послабления", - написал Миронов на своей странице в социальной сети Facebook.
С 8 июня начнут работать, в частности, непродовольственные магазины с отдельным входом, площадью не более 400 квадратных метров, откроются ярмарки, мастерские по пошиву одежды и обуви. Турагентства и туроператоры смогут бронировать места в гостиницах и санаторно-курортных организациях, но исключительно для командировочных, подчеркнул глава региона.
"Можно будет открыть бани, но только в тех районах, где относительно благополучная эпидситуация, начать тренировки сборным командам профессиональных спортивных клубов и проводить соревнования профессиональных спортивных лиг без присутствия зрителей (с разрешения федераций)", - написал он.
© Предоставлено пресс-службой правительства Ярославской областиПлан снятия ограничений в Ярославской области
План снятия ограничений в Ярославской области
© Предоставлено пресс-службой правительства Ярославской области
План снятия ограничений в Ярославской области
МФЦ с понедельника будут оказывать все услуги, но, как и прежде, по предварительной записи. Детские сады пока останутся в режиме дежурных групп: полное их открытие произойдет не раньше июля, отметил губернатор.
"Возобновление работы организаций возможно при главном условии – неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Наша цель - удержать ситуацию и создать условия для новых послаблений. Надо двигаться к привычной жизни. Думаю, это наша общая цель. Достичь ее сможем только вместе, при ответственном отношении каждого", - подчеркнул Миронов.
Согласно статистике на 5 июня, в Ярославской области с начала пандемии коронавирусом заразился 3501 человек, из них более тысячи человек выздоровели, 15 пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ярославская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МироновКоронавирусыЯрославская областьОбщество
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