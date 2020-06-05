В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции до 14 июня

ПЯТИГОРСК, 5 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции продлен в Ставропольском крае до 14 июня, следует из постановления губернатора региона.
"В абзаце... слова "по 7 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 14 июня 2020 года включительно", - говорится в документе, вносящем изменения в постановление о комплексе ограничительных мер по снижению рисков распространения COVID-19 на Ставрополье.
По словам губернатора региона Владимира Владимирова, динамика распространения болезни стабилизируется, уже на протяжении значительного времени в ней нет резких скачков.
"Однако ситуация все еще непростая. И об этом напоминают летальные случаи, которые, к сожалению, фиксируются практически ежедневно. За минувший день скончались еще три пациента. Глубоко соболезную родным", - написал Владимиров в Instagram.
По данным властей, всего в Ставропольском крае было выявлено 2903 случая заражения коронавирусом, из них выписаны 1342 человека, скончались 56 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.