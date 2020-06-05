В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции до 14 июня

"В абзаце... слова "по 7 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 14 июня 2020 года включительно", - говорится в документе, вносящем изменения в постановление о комплексе ограничительных мер по снижению рисков распространения COVID-19 на Ставрополье.

"Однако ситуация все еще непростая. И об этом напоминают летальные случаи, которые, к сожалению, фиксируются практически ежедневно. За минувший день скончались еще три пациента. Глубоко соболезную родным", - написал Владимиров в Instagram.