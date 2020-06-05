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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T18:53
https://ria.ru/20200605/1572541249.html
В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции до 14 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569820884_0:86:3126:1844_1036x0_80_0_0_8c16f7dabc0598f350e1e710c780267b.jpg
РИА Новости

В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции до 14 июня

18:53 05.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 5 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции продлен в Ставропольском крае до 14 июня, следует из постановления губернатора региона.
"В абзаце... слова "по 7 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 14 июня 2020 года включительно", - говорится в документе, вносящем изменения в постановление о комплексе ограничительных мер по снижению рисков распространения COVID-19 на Ставрополье.
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По словам губернатора региона Владимира Владимирова, динамика распространения болезни стабилизируется, уже на протяжении значительного времени в ней нет резких скачков.
"Однако ситуация все еще непростая. И об этом напоминают летальные случаи, которые, к сожалению, фиксируются практически ежедневно. За минувший день скончались еще три пациента. Глубоко соболезную родным", - написал Владимиров в Instagram.
По данным властей, всего в Ставропольском крае было выявлено 2903 случая заражения коронавирусом, из них выписаны 1342 человека, скончались 56 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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