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2020-06-05T18:39
https://ria.ru/20200605/1572540692.html
В Госдуме оценили заявление Германии о пошлинах на американский газ
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РИА Новости

В Госдуме оценили заявление Германии о пошлинах на американский газ

18:39 05.06.2020
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства газопровода "Северный поток - 2" недалеко от порта Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Депутат Дмитрий Новиков в беседе с телеканалом RT счел возможное ужесточение экономической политики Германии в отношении США закономерным.
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст назвал давление Вашингтона на "Северный поток – 2" посягательством на суверенитет страны и предупредил, что Берлин может ввести штрафные пошлины на американский газ.
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Новиков отметил, что за последние годы США ужесточили экономические отношения с дружественными государствами.
"Политика США состоит в том, чтобы, с одной стороны, заставить своих союзников нести больший объем нагрузки в вопросах совместной обороны, но с другой — это никак не компенсируется экономическими преференциями. Наоборот, экономическая политика США и сотрудничество с партнерами базируется на все более жестких подходах", — объяснил он.
При этом, по мнению парламентария, Вашингтон сменит свой курс только в случае перемены настроений во властных кругах.
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, который вводил ограничения против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Так, работу остановила швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода.
Тогда министр энергетики России Александр Новак сообщил, что проект можно завершить, используя трубоукладчик "Академик Черский", однако на дополнительную подготовку судна потребуется некоторое время.
В немецком министерстве экономики ранее также заявили, что в Берлине категорически отвергают идею экстерриториальных санкций.
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РоссияКлаус ЭрнстДмитрий НовиковСеверный поток — 2Александр НовакГерманияСШАЭкономика
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