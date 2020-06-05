В Госдуме оценили заявление Германии о пошлинах на американский газ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Депутат Дмитрий Новиков в беседе с телеканалом RT счел возможное ужесточение экономической политики Германии в отношении США закономерным.
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст назвал давление Вашингтона на "Северный поток – 2" посягательством на суверенитет страны и предупредил, что Берлин может ввести штрафные пошлины на американский газ.
Новиков отметил, что за последние годы США ужесточили экономические отношения с дружественными государствами.
"Политика США состоит в том, чтобы, с одной стороны, заставить своих союзников нести больший объем нагрузки в вопросах совместной обороны, но с другой — это никак не компенсируется экономическими преференциями. Наоборот, экономическая политика США и сотрудничество с партнерами базируется на все более жестких подходах", — объяснил он.
При этом, по мнению парламентария, Вашингтон сменит свой курс только в случае перемены настроений во властных кругах.
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, который вводил ограничения против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Так, работу остановила швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода.
Тогда министр энергетики России Александр Новак сообщил, что проект можно завершить, используя трубоукладчик "Академик Черский", однако на дополнительную подготовку судна потребуется некоторое время.
В немецком министерстве экономики ранее также заявили, что в Берлине категорически отвергают идею экстерриториальных санкций.