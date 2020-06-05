Трамп заявил, что у него нет проблем со здоровьем

"Мы будем защищать, в особенности пожилых, особенно c проблемами... Если вы пожилой человек, у вас диабет или плохое сердце, это как магнит. Говорят, что когда ты толстый, - так что я говорю: слава Богу, что я в отличной форме", - сказал Трамп на пресс-конференции.