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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T18:38
https://ria.ru/20200605/1572540648.html
Трамп заявил, что у него нет проблем со здоровьем
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572481816_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_aec0362a594c32f21255cb890318e301.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что у него нет проблем со здоровьем

18:38 05.06.2020
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет проблем со здоровьем, которые могут усугубить коронавирус.
"Мы будем защищать, в особенности пожилых, особенно c проблемами... Если вы пожилой человек, у вас диабет или плохое сердце, это как магнит. Говорят, что когда ты толстый, - так что я говорю: слава Богу, что я в отличной форме", - сказал Трамп на пресс-конференции.
По последним данным личного врача Трампа, президент весит 244 фунта (110,7 килограмма) при росте в 6 футов 3 дюйма (190,5 cантиметров). Его индекс массы тела 30,5, а все, что выше 30, считается ожирением. Таким образом, у Трампа начальная стадия ожирения, хотя он может вернуться к верхней границе нормы, лишь немного сбросив вес. Проблем с сердцем или диабета у Трампа нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
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