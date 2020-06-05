ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет проблем со здоровьем, которые могут усугубить коронавирус.
"Мы будем защищать, в особенности пожилых, особенно c проблемами... Если вы пожилой человек, у вас диабет или плохое сердце, это как магнит. Говорят, что когда ты толстый, - так что я говорю: слава Богу, что я в отличной форме", - сказал Трамп на пресс-конференции.
По последним данным личного врача Трампа, президент весит 244 фунта (110,7 килограмма) при росте в 6 футов 3 дюйма (190,5 cантиметров). Его индекс массы тела 30,5, а все, что выше 30, считается ожирением. Таким образом, у Трампа начальная стадия ожирения, хотя он может вернуться к верхней границе нормы, лишь немного сбросив вес. Проблем с сердцем или диабета у Трампа нет.
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