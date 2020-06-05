Сеул продвигает совместный с Пхеньяном проект для борьбы с COVID-19

"Правительство Республики Корея продвигает межкорейский проект совместного предупреждения эпидемических заболеваний для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19", - заявил он российским журналистам.
Кроме того, Сеул продвигает проект "всеобъемлющего межкорейского сотрудничества в области здравоохранения и медицины", который выходит за рамки борьбы с коронавирусом, добавил посол.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф