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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T17:54
https://ria.ru/20200605/1572537906.html
Сеул продвигает совместный с Пхеньяном проект для борьбы с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572537634_0:281:2914:1920_1036x0_80_0_0_8a6e4f00881050c0e09f1ccc08bfa09a.jpg
РИА Новости

Сеул продвигает совместный с Пхеньяном проект для борьбы с COVID-19

17:54 05.06.2020
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© REUTERS / KyodoПрохожие в медицинских масках на улице Пхеньяна, КНДР
Прохожие в медицинских масках на улице Пхеньяна, КНДР
© REUTERS / Kyodo
Прохожие в медицинских масках на улице Пхеньяна, КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Сеул продвигает совместный с Пхеньяном проект предупреждения эпидемиологических заболеваний для борьбы с COVID-19, заявил посол Южной Кореи в Москве Ли Сок Пэ.
"Правительство Республики Корея продвигает межкорейский проект совместного предупреждения эпидемических заболеваний для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19", - заявил он российским журналистам.
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Кроме того, Сеул продвигает проект "всеобъемлющего межкорейского сотрудничества в области здравоохранения и медицины", который выходит за рамки борьбы с коронавирусом, добавил посол.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаЛи Сок ПэСеверная КореяВОЗЮжная КореяПхеньянВ мире
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