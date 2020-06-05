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2020-06-05T17:52
https://ria.ru/20200605/1572537733.html
Эксперты оценили предполагаемые затраты на ликвидацию ЧП в Норильске
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РИА Новости

Эксперты оценили предполагаемые затраты на ликвидацию ЧП в Норильске

17:52 05.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
МОСКВА, 5 июня- РИА Новости. Предполагаемые затраты на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске в размере около 10 миллиардов рублей - не особо критичная сумма для "Норникеля", оценил для РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
"Предполагаемые затраты на ликвидацию последствий норильского ЧП – около 10 миллиардов рублей – не особо критичная сумма для "Норникеля" - это менее 2,5% от чистой прибыли, которую компания получила по итогам 2019 года (5,966 миллиарда долларов или 409 миллиардов рублей по МСФО)", - сказал эксперт.
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Ранее аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов прокомментировал РИА Новости, что операция по ликвидации аварии не скажется на финансовом положении компании. Возможные отставки и увольнения на ключевом менеджменте не отразятся, добавил он.
Один из основных совладельцев и глава "Норникеля" Владимир Потанин в пятницу пообещал президенту, что компания за свой счет вернет экосистему в Норильске в нормальное состояние. Потанин также сообщил, что, скорее всего, восстановление экологии в районе разлива топлива компании обойдется в 10 миллиардов рублей и более.
Ранее, в четверг, проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров заявил РИА Новости, что ущерб от загрязнения окружающей среды из-за разлива дизельного топлива в Норильске может превысить 10,2 миллиарда рублей.
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