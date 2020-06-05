Эксперты оценили предполагаемые затраты на ликвидацию ЧП в Норильске

"Предполагаемые затраты на ликвидацию последствий норильского ЧП – около 10 миллиардов рублей – не особо критичная сумма для "Норникеля" - это менее 2,5% от чистой прибыли, которую компания получила по итогам 2019 года (5,966 миллиарда долларов или 409 миллиардов рублей по МСФО)", - сказал эксперт.