Эксперты оценили предполагаемые затраты на ликвидацию ЧП в Норильске

МОСКВА, 5 июня- РИА Новости. Предполагаемые затраты на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске в размере около 10 миллиардов рублей - не особо критичная сумма для "Норникеля", оценил для РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
"Предполагаемые затраты на ликвидацию последствий норильского ЧП – около 10 миллиардов рублей – не особо критичная сумма для "Норникеля" - это менее 2,5% от чистой прибыли, которую компания получила по итогам 2019 года (5,966 миллиарда долларов или 409 миллиардов рублей по МСФО)", - сказал эксперт.
Ранее аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов прокомментировал РИА Новости, что операция по ликвидации аварии не скажется на финансовом положении компании. Возможные отставки и увольнения на ключевом менеджменте не отразятся, добавил он.
Один из основных совладельцев и глава "Норникеля" Владимир Потанин в пятницу пообещал президенту, что компания за свой счет вернет экосистему в Норильске в нормальное состояние. Потанин также сообщил, что, скорее всего, восстановление экологии в районе разлива топлива компании обойдется в 10 миллиардов рублей и более.
Ранее, в четверг, проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров заявил РИА Новости, что ущерб от загрязнения окружающей среды из-за разлива дизельного топлива в Норильске может превысить 10,2 миллиарда рублей.