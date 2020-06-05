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2020-06-05T17:45
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Из Буэнос-Айреса вылетел вывозной рейс с россиянами
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РИА Новости

Из Буэнос-Айреса вылетел вывозной рейс с россиянами

17:45 05.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июн - РИА Новости. Вывозной борт забрал из Буэнос-Айреса более 200 россиян, застрявших в Аргентине, Боливии, Уругвае и Парагвае, по дороге на родину они залетят еще в Чили и на Кубу, сообщило посольство РФ в Аргентине.
"На борт в Аргентине поднялись 220 пассажиров и три кошки", - сказал глава консульского отдела посольства РФ в Аргентине Георгий Полин.
Вывозным бортом также летят шестеро белорусов и три аргентинца - двое из них супруги россиянок и один дипломат.
Полин рассказал, что часть людей, застрявших в Аргентине из-за эпидемии коронавируса, решила остаться - "кто-то на учебу поступит, кто-то уже работает здесь".
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"Отдельная спецоперации была проведена по получению аргентинских документов для детей (родившихся в Аргентине - ред.). Два дня назад была достигнута эксклюзивная договоренность, и в кратчайшие сроки выдали паспорта семи детям", - рассказал Полин. Дело в том, что страну дети могут покинуть только по местным документам, поскольку они считаются гражданами Аргентины по рождению.
"Вчера выдали последние документы семье, которая вообще не должна была успеть улететь. У них ребенок родился 6 мая. Еще есть семья, родившая ребенка 24 мая, но они, к сожалению, не успевают уехать, потому что у них нет еще даже свидетельства о рождении", - добавил консул.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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