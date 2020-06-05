Из Буэнос-Айреса вылетел вывозной рейс с россиянами

Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото

Вид из окна российского самолета во время полета

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июн - РИА Новости. Вывозной борт забрал из Боливии, Уругвае и Вывозной борт забрал из Буэнос-Айреса более 200 россиян, застрявших в Аргентине Парагвае , по дороге на родину они залетят еще в Чили и на Кубу , сообщило посольство РФ в Аргентине.

"На борт в Аргентине поднялись 220 пассажиров и три кошки", - сказал глава консульского отдела посольства РФ в Аргентине Георгий Полин.

Вывозным бортом также летят шестеро белорусов и три аргентинца - двое из них супруги россиянок и один дипломат.

Полин рассказал, что часть людей, застрявших в Аргентине из-за эпидемии коронавируса, решила остаться - "кто-то на учебу поступит, кто-то уже работает здесь".

"Отдельная спецоперации была проведена по получению аргентинских документов для детей (родившихся в Аргентине - ред.). Два дня назад была достигнута эксклюзивная договоренность, и в кратчайшие сроки выдали паспорта семи детям", - рассказал Полин. Дело в том, что страну дети могут покинуть только по местным документам, поскольку они считаются гражданами Аргентины по рождению.

"Вчера выдали последние документы семье, которая вообще не должна была успеть улететь. У них ребенок родился 6 мая. Еще есть семья, родившая ребенка 24 мая, но они, к сожалению, не успевают уехать, потому что у них нет еще даже свидетельства о рождении", - добавил консул.