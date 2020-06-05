Суд удовлетворил иск жительницы Петербурга к больнице из-за невыдачи тела

Ранее в мае в пресс-службе сообщила, что женщина подала иск, потребовав устранить нарушения права на захоронение ее матери. В обосновании требований было указано, что смерть наступила 9 апреля в больнице Святого Георгия, но тело для захоронения в медучреждении выдавать отказались, сославшись на положительный анализ на COVID-19, взятый посмертно. Женщина отметила, что документов, подтверждающих это, ей не выдали, в заключении о смерти указана иная причина, и ее вынуждали похоронить мать на новом Колпинском кладбище в закрытом цинковом гробу.