Суд удовлетворил иск жительницы Петербурга к больнице из-за невыдачи тела

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Выборгский районный суд частично удовлетворил иск жительницы Петербурга к больнице святого великомученика Георгия и патологоанатомическому бюро об устранении нарушения права на захоронение ее матери, тело которой не выдавали из-за пандемии COVID-19, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Ранее в мае в пресс-службе сообщила, что женщина подала иск, потребовав устранить нарушения права на захоронение ее матери. В обосновании требований было указано, что смерть наступила 9 апреля в больнице Святого Георгия, но тело для захоронения в медучреждении выдавать отказались, сославшись на положительный анализ на COVID-19, взятый посмертно. Женщина отметила, что документов, подтверждающих это, ей не выдали, в заключении о смерти указана иная причина, и ее вынуждали похоронить мать на новом Колпинском кладбище в закрытом цинковом гробу.
"Суд обязал бюро выдать заявительнице тело матери с обеспечением транспортировки на кладбище, взыскал пять тысяч рублей морального вреда, юридические расходы в размере пяти тысяч рублей и госпошлину в 300 рублей", - сообщили в объединенной пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.