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2020-06-05T17:40
https://ria.ru/20200605/1572536967.html
Эксперт прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

17:40 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСергей Орджоникидзе
Сергей Орджоникидзе
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сергей Орджоникидзе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Власти Чехии не предъявили никаких доказательств вины российских дипломатов для их высылки, очевидно, что правительство страны намерено сделать все возможное, чтобы отравить отношения с Россией, заявил РИА Новости экс-замгенсека ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.
Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина.
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"Чехия хочет подражать большим патронам по НАТО. Ничего удивительного в этом нет. Но я и не исключаю, что чехам кто-то это посоветовал сделать. Никаких четких доказательств этой глупости никто не предъявлял…Правительство Чехии явно намерено сделать все возможное, чтобы отравить отношения между нашими странами. И так они уже не очень нормальные. К сожалению, это последовательная линия", - сказал Орджоникидзе.
По его словам, дипломатов высылают, когда есть конкретные доказательства.
"Когда кто-то хочет кого-то выслать, приглашается посол, и ему говорят, что такой-то человек занимается деятельностью, несовместимой с международным правом. Если посол начинает возражать, ему начинают показывать конкретные фотографии, конкретные доказательства, после чего предлагают либо придать их огласке, либо тихо уехать. Так что когда действительно есть разведывательные провалы, уезжают по-тихому", - объяснил собеседник агентства.
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Он отметил, что нынешняя ситуация с двумя молодыми дипломатами – "это все очень несерьезно"
"Я как дипломат, который работал 45 лет, не представляю себе ситуацию, чтобы кто-то из дипломатического состава угрожал правительственным чиновникам отравить ядом. Это какой-то неописуемый бред", - резюмировал Орджоникидзе.
Еженедельник Respekt написал 27 апреля со ссылкой на источник в спецслужбах, что в начале месяца в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом и привез в чемодане яд рицин. По данным издания, мужчина проследовал в посольство РФ. Чешское ТВ 10 мая заявило, что этот мужчина - и.о. главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. Чешские СМИ утверждают, что из-за него находятся под охраной полиции три пражских политика, связанные с переименованием площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова, установкой памятника власовцам и сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
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Посольство России в Чехии опровергло сообщения о привезенном яде, назвав их "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.
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Высылка двух сотрудников российского посольства в ЧехииАндрей БабишСергей ЛавровФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Дмитрий ПесковЧехияООНПрагаВ мире
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