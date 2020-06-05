Эксперт прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

"Чехия хочет подражать большим патронам по НАТО. Ничего удивительного в этом нет. Но я и не исключаю, что чехам кто-то это посоветовал сделать. Никаких четких доказательств этой глупости никто не предъявлял…Правительство Чехии явно намерено сделать все возможное, чтобы отравить отношения между нашими странами. И так они уже не очень нормальные. К сожалению, это последовательная линия", - сказал Орджоникидзе.