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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-05T17:40
https://ria.ru/20200605/1572536934.html
Набиуллина рассказала, когда ЦБ прекратит продавать валюту на рынке
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571177590_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_65d34f03a497b418117b23be52c68b37.jpg
РИА Новости

Набиуллина рассказала, когда ЦБ прекратит продавать валюту на рынке

17:40 05.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЦБ РФ будет продолжать продавать валюту на рынке в соответствии с бюджетным правилом и исходя из поручений Минфина, и вернется к покупкам, когда для этого будут соответствующие условия, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе регулярной пресс-конференции в пятницу.
Банк России совершает валютные операции в интересах Минфина: по бюджетному правилу при цене нефти выше планки отсечения (в 2020 году это 42,4 доллара за баррель) дополнительные доходы бюджета направляются на покупку валюты и переводятся на счета в Банке России для последующего перечисления в ФНБ. В случаях, когда цена нефти оказывается ниже установленного правилом уровня, валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета.
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Регулятор начал продавать валюту на рынке с марта текущего года после резкого обвала нефтяных цен, а до этого времени ЦБ покупал ее.
Набиуллина признала, что цена нефти в последнее время заметно выросла и уже приблизилась к цене отсечения по бюджетному правилу. "Подходя к этому вопросу, я хотела бы отметить, что мы как всегда осуществляем эти операции в рамках бюджетного правила и исходя из поручений Минфина, из того, как Минфин рассчитывает отклонение фактических нефтегазовых доходов от базовых доходов (бюджета - ред.)", - уточнила она.
"При этом очень важно понимать, что для расчета базовых нефтегазовых доходов используется прогноз объемов добычи и экспорта нефти и природного газа, который был сформирован еще осенью прошлого года при подготовке соответствующего бюджета. В частности, ограничения на добычу, связанную со сделкой ОПЕК+, не повлияют на расчет этих базовых нефтегазовых доходов", - добавила глава ЦБ.
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По ее словам, такой подход отражает логику бюджетного правила, которое смягчает влияние на экономику изменения цен. "Поэтому мы в рамках бюджетного правила, по поручению Минфина будем это делать, когда наступят соответствующие события", - сказала Набиуллина.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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