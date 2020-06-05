Набиуллина рассказала, когда ЦБ прекратит продавать валюту на рынке

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЦБ РФ будет продолжать продавать валюту на рынке в соответствии с бюджетным правилом и исходя из поручений Минфина, и вернется к покупкам, когда для этого будут соответствующие условия, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе регулярной пресс-конференции в пятницу.
Банк России совершает валютные операции в интересах Минфина: по бюджетному правилу при цене нефти выше планки отсечения (в 2020 году это 42,4 доллара за баррель) дополнительные доходы бюджета направляются на покупку валюты и переводятся на счета в Банке России для последующего перечисления в ФНБ. В случаях, когда цена нефти оказывается ниже установленного правилом уровня, валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета.
Регулятор начал продавать валюту на рынке с марта текущего года после резкого обвала нефтяных цен, а до этого времени ЦБ покупал ее.
Набиуллина признала, что цена нефти в последнее время заметно выросла и уже приблизилась к цене отсечения по бюджетному правилу. "Подходя к этому вопросу, я хотела бы отметить, что мы как всегда осуществляем эти операции в рамках бюджетного правила и исходя из поручений Минфина, из того, как Минфин рассчитывает отклонение фактических нефтегазовых доходов от базовых доходов (бюджета - ред.)", - уточнила она.
"При этом очень важно понимать, что для расчета базовых нефтегазовых доходов используется прогноз объемов добычи и экспорта нефти и природного газа, который был сформирован еще осенью прошлого года при подготовке соответствующего бюджета. В частности, ограничения на добычу, связанную со сделкой ОПЕК+, не повлияют на расчет этих базовых нефтегазовых доходов", - добавила глава ЦБ.
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По ее словам, такой подход отражает логику бюджетного правила, которое смягчает влияние на экономику изменения цен. "Поэтому мы в рамках бюджетного правила, по поручению Минфина будем это делать, когда наступят соответствующие события", - сказала Набиуллина.