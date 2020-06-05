Ученые обосновали необходимость еще одного теста при COVID-19

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Американские ученые-медики считают, что идентифицировать сгустки крови у тяжелых пациентов с COVID-19, приводящие к образованию тромбов, можно только методом тромбоэластографии. Результаты исследования Американские ученые-медики считают, что идентифицировать сгустки крови у тяжелых пациентов с COVID-19, приводящие к образованию тромбов, можно только методом тромбоэластографии. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследователи из Бейлорского медицинского колледжа в Техасе обнаружили, что более чем у половины пациентов с COVID-19, поступающих в отделения интенсивной терапии, развивались клинически значимые тромбы, которые не были обнаружены при стандартном скрининге. Сгущение крови в магистральных сосудах происходило резко и неожиданно.

"Я никогда не видел и не слышал ничего подобного за свои 30 лет хирургической практики, даже у самых тяжелых пациентов", — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора статьи профессора Тодда Розенгарта (Todd Rosengart).

Это побудило Розенгарта и его коллег посмотреть, какие типы тестов можно провести, чтобы выявить эти не обнаруженные другими методами тромбы.

Исследователи наблюдали за 21 пациентом с подтвержденной инфекцией COVID-19, поступившим в отделение интенсивной терапии Медицинского центра Св. Луки Бейлорского колледжа с 15 марта по 9 апреля. У всех больных стандартный скрининг показал нормальный уровень свертываемости крови.

Затем ученые провели более специфические тесты, включающие анализ уровня фибриногена и D-димера. Фибриноген — это белок, из которого состоит сгусток, а параметр D-димера используются для понимания скорости разрушения сгустков организмом.

Исследователи обнаружили, что у пациентов с COVID-19 уровень фибриногена был превышен относительно нормы более чем втрое, что указывает на то, что организм активно вырабатывал этот белок.

На третьем этапе авторы провели тромбоэластографический (ТЭГ) тест, который обычно не применяется в отделениях интенсивной терапии, так как для него требуется специальное оборудование. Этот тест показывает скорость образования сгустков, их физическую прочность и стабильность. Он используется в основном при операциях на открытом сердце у пациентов с аномальной функцией свертываемости, а также при тяжелых травмах.

Результаты ТЭГ-теста выявили повышенную свертываемость и проблемы с расщеплением сгустков у всех пациентов, у которых впоследствии развился тромбоз. При этом, из 21 исследованного пациента у 13 — это 62 процента — тромбы были обнаружены только с помощью тромбоэластографии.

Исследователи считают, что необнаруженные сгустки крови могут быть причиной многих необъяснимых смертей, которые они наблюдают у пациентов с COVID-19.

Авторы настоятельно рекомендуют проводить ТЭГ-тесты всем пациентам с COVID-19, поступающим в отделения интенсивной терапии для проверки риска образования тромбов.