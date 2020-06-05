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2020-06-05T17:32
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Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
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РИА Новости

Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

17:31 05.06.2020 (обновлено: 17:32 05.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения жилого дома в ДНР
Повреждения жилого дома в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За неделю вооруженные формирования Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Басурин журналистам.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 18 мин, в результате обстрелов пострадали две женщины.
Ранее в ДНР заявили, что на предыдущей неделе украинские силовики 19 раз нарушили перемирие в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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