Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За неделю вооруженные формирования Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Басурин журналистам.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 18 мин, в результате обстрелов пострадали две женщины.
Ранее в ДНР заявили, что на предыдущей неделе украинские силовики 19 раз нарушили перемирие в Донбассе.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения