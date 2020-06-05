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2020-06-05T17:29
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Партия Порошенко поддержала кандидатуру Кличко на выборах мэра Киева
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РИА Новости

Партия Порошенко поддержала кандидатуру Кличко на выборах мэра Киева

17:28 05.06.2020 (обновлено: 17:29 05.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Максим Блинов
КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Украинская оппозиционная партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко предлагает мэру Киева Виталию Кличко возглавить список партии на выборах в Киевсовет осенью этого года и готова поддержать его кандидатуру на пост мэра украинской столицы, заявила сопредседатель парламентской фракции Ирина Геращенко.
Кличко ранее заявлял, что намерен снова баллотироваться на выборах мэра украинской столицы, которые запланированы на октябрь этого года. В апреле социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, согласно которым доля киевлян, готовых проголосовать за Кличко, достигла почти 40%.
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По словам Геращенко, "приближается время, когда демократические силы, которые вместе стояли плечом к плечу на Майдане, вместе работали в Киевсовете и вместе боролись за укрепление самоуправления, должны заявить о своих принципиальных позициях и определить своих главных союзников на местных выборах".
"На предыдущих выборах мэра Киева в 2015 году мы поддержали Виталия Кличко как кандидата от нашей политической силы. Именно поэтому "Европейская солидарность" готова и в этот раз выдвинуть Виталия Кличко кандидатом на должность мэра Киева. И готова видеть Виталия Владимировича во главе списка "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет", - заявила Геращенко в специальном видеообращении, размещенном на сайте партии в пятницу. По ее словам, Киев должен быть зеленым только от парков и скверов, а не от политического цвета дилетантства и некомпетентности.
Ранее замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украины не будет переносить дату местных выборов, запланированных на 25 октября. При этом парламент планировал внести некоторые изменения в избирательный кодекс до их проведения.
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Ситуация на УкраинеЕвропейская солидарностьИрина ГеращенкоПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВиталий КличкоКиевУкраинаВ мире
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