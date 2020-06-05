Партия Порошенко поддержала кандидатуру Кличко на выборах мэра Киева

Кличко ранее заявлял, что намерен снова баллотироваться на выборах мэра украинской столицы, которые запланированы на октябрь этого года. В апреле социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, согласно которым доля киевлян, готовых проголосовать за Кличко, достигла почти 40%.

По словам Геращенко, "приближается время, когда демократические силы, которые вместе стояли плечом к плечу на Майдане, вместе работали в Киевсовете и вместе боролись за укрепление самоуправления, должны заявить о своих принципиальных позициях и определить своих главных союзников на местных выборах".

"На предыдущих выборах мэра Киева в 2015 году мы поддержали Виталия Кличко как кандидата от нашей политической силы. Именно поэтому "Европейская солидарность" готова и в этот раз выдвинуть Виталия Кличко кандидатом на должность мэра Киева. И готова видеть Виталия Владимировича во главе списка "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет", - заявила Геращенко в специальном видеообращении, размещенном на сайте партии в пятницу. По ее словам, Киев должен быть зеленым только от парков и скверов, а не от политического цвета дилетантства и некомпетентности.