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Туризм
2020-06-05T17:42
https://ria.ru/20200605/1572535823.html
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Греции
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РИА Новости

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Греции

17:42 05.06.2020
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Лобби отеля The Romanos, Греция
Лобби отеля The Romanos, Греция
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Стоимость отдыха в Греции сократилась примерно на четверть, сообщает The Sun.
Гостиничные и другие туристические услуги стали дешевле. Владельцы бизнеса надеются, что привлекательные цены будут стимулом для приезда иностранных туристов. Некоторые турфирмы продают свои услуги в полцены, пишет издание.
"Мы предлагаем размещение со скидкой в 20 процентов по сравнению с прошлым годом", — сказал президент союза отельеров острова Лефкада в Ионическом море Манолис Термо. Четырехзвездочные отели на Лефкаде теперь стоят около 150 евро за ночь, что вдвое меньше обычной цены. Манолис добавил при этом, что это вынужденная мера — сезон начался с "нулевого" бронирования.
На Санторини, по словам отельеров, скидки могут достигать 25 процентов. "Это сделает курорты более привлекательными", — говорит Антонис Илиопулос, глава гильдии местных отельеров.
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В северной Греции роскошные курорты также предлагают значительные скидки. Их размер будет зависеть от количества времени, проведенного в гостинице. "При проживании в течение семи ночей мы предлагаем скидку 20 процентов и полупансион", — рассказал отельер Димос Турнивукас. Если срок пребывания увеличится до 14 ночей, дисконт составит 25 процентов.
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