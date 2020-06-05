Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Греции

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Стоимость отдыха в Греции сократилась примерно на четверть, Стоимость отдыха в Греции сократилась примерно на четверть, сообщает The Sun.

Гостиничные и другие туристические услуги стали дешевле. Владельцы бизнеса надеются, что привлекательные цены будут стимулом для приезда иностранных туристов. Некоторые турфирмы продают свои услуги в полцены, пишет издание.

"Мы предлагаем размещение со скидкой в 20 процентов по сравнению с прошлым годом", — сказал президент союза отельеров острова Лефкада в Ионическом море Манолис Термо. Четырехзвездочные отели на Лефкаде теперь стоят около 150 евро за ночь, что вдвое меньше обычной цены. Манолис добавил при этом, что это вынужденная мера — сезон начался с "нулевого" бронирования.

На Санторини, по словам отельеров, скидки могут достигать 25 процентов. "Это сделает курорты более привлекательными", — говорит Антонис Илиопулос, глава гильдии местных отельеров.