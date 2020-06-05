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В Подмосковье до конца года закроют все свалки
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РИА Новости

В Подмосковье до конца года закроют все свалки

17:27 05.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПодмосковье
Подмосковье
© РИА Новости / Максим Блинов
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Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Все свалки в Московской области будут закрыты до конца года, их заменят современные комплексы переработки отходов, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьева.
"Отличная новость для жителей Подмосковья от Андрея Воробьева в День эколога. По словам губернатора, все свалки в Московской области будут закрыты до конца года. Их заменят современные комплексы переработки отходов. Раньше в регионе было 39 полигонов. Уже закрыли 29", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с 2019 года в регионе заработал раздельный сбор отходов – это позволило уже в первый год направить на вторичную переработку около 1 миллиона тонн мусора, в этом году показатель возрастет в два раза и достигнет 2 миллионов тонн, все они будут переработаны.
"Сегодня Андрей Воробьев проверил ход ликвидации открытой площадки накопления отходов "Щелканово" в Рузском городском округе... В марте этого года начались работы по рекультивации площадки, а сегодня губернатор Московской области заявил, что они будут полностью завершены уже в июле", - следует из релиза.
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Новости - ЭкологияМосковская область (Подмосковье)Общество
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