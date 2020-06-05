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2020-06-05T19:52
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В Сочи спасатели помогли женщине, застрявшей в оконной решетке
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РИА Новости

В Сочи спасатели помогли женщине, застрявшей в оконной решетке

17:27 05.06.2020 (обновлено: 19:52 05.06.2020)
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© Фото : ЮРПСО МЧС России/ Олег РубановВ Сочи женщина, пытаясь попасть домой через окно, застряла в оконной решетке
В Сочи женщина, пытаясь попасть домой через окно, застряла в оконной решетке
© Фото : ЮРПСО МЧС России/ Олег Рубанов
В Сочи женщина, пытаясь попасть домой через окно, застряла в оконной решетке
СОЧИ, 5 июн - РИА Новости. Спасатели в Сочи освободили женщину, застрявшую в оконной решетке при попытке попасть к себе домой, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Отмечается, что днём спасателей вызвали на улицу Севастопольскую.
"Женщина, пытаясь попасть домой через окно, застряла в оконной решетке, 34-летней сочинке пришлось прибегнуть к такому входу в квартиру из-за того, что дверной замок был неисправен. Спасатели ЮРПСО МЧС России при помощи гидравлических ножниц раскусили и отогнули прутья решетки, после чего деблокировали пострадавшую", - говорится в сообщении.
Также сотрудники МЧС помогли женщине открыть неисправную входную дверь.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиПроисшествия
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