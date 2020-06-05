В Сочи спасатели помогли женщине, застрявшей в оконной решетке

"Женщина, пытаясь попасть домой через окно, застряла в оконной решетке, 34-летней сочинке пришлось прибегнуть к такому входу в квартиру из-за того, что дверной замок был неисправен. Спасатели ЮРПСО МЧС России при помощи гидравлических ножниц раскусили и отогнули прутья решетки, после чего деблокировали пострадавшую", - говорится в сообщении.